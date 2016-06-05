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İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş, Kartal, Pendik ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde 8 Haziran'da elektrik verilemeyeceğini açıkladı

05 Haziran 2016 23:18

İstanbul'da Kartal, Pendik ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde 8 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kartal'da 10.00-14.00'de, Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin, Akzambak, Aziz, Düzey, Fatih Sultan Mehmet, Gürkan Çıkmazı, Demirci, Gazi Tepesi, Hayrat, Akasya, Firuze, Aysan, Hazine, Bülbül, Çalı Gülü, Samandıra, Zişan, Nasip, Sıhhat, Saruhanlı, Yakut, Özsu Çıkmazı, Mehtap, Safran, Söğütlüdere, Yunus Emre, Oba, Öztuna, Safahat, Yurdanur ve Serçe sokakları elektrik alamayacak.

Pendik'te, 09.00-13.00'te, Güzelyalı Mahallesi Lodos, Mazi, Künye, Sahil, Malkoçoğlu, Perçem, Haydar, Elka, Akpınar, Alınteri, Kainat, Gölbaşı sokakları,

Ümraniye'de 10.00-17.00'de, Esenkent Mahallesi Erzincan, Milli, Şair Baki, Şair Fuzuli sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

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