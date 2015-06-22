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İstanbul’da elektrik kesintisi

Kadıköy, Beykoz, Kartal, Pendik 24 Haziran'da elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler arasında

22 Haziran 2015 13:24

Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

Ataşehir'de 09.00-17.00 saatleri arasında Örnek Mahallesi ve sokakları, Beykoz'da 09.00-15.00 arasında Fatih Mahallesi ve bağlı sokaklar, Çekmeköy'de 10.00-17.00 arasında Güngören Mahallesi ve sokakları, Kadıköy'de 09.00-14.00 arasında Bostancı Feneryolu Mahallesi ve sokakları.

Kartal'da 09.00-14.00 arasında Gümüşpınar Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi ve sokakları, Pendik'te 09.00-18.00 arasında Dumlupınar Mahallesi ve sokakları, 10.00-14.00 arasında Çamlık Mahallesi ve sokakları, Sultanbeyli'de 12.00-17.00 arasında Adil Mahallesi ve sokakları, 09.30-14.00 arasında Mimar Sinan Mahallesi ve bağlı sokaklar, Şile'de 09.00-16.00 arasında Sahilköy Mahallesi ve sokakları.

Tuzla'da 09.00-14.00 arasında Postane Mahallesi ve sokakları, Üsküdar'da 09.00-12.00 arasında Barbaros Mahallesi, Altunizade Mahallesi ve bağlı sokaklar, Ümraniye'de 09.00-15.00 arasında Namık Kemal Mahallesi ve bağlı sokaklar.

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