T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da pazartesi ve salı elektrik kesintisi yaşanacak

Pazartesi ve salı günleri belirli saatler arasında bazı ilçelere elektrik verilemeyecek

19 Nisan 2015 14:32

Ataşehir, Pendik ve Tuzla ilçelerindeki bazı mahallelere Pazartesi ve salı günleri belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek.

Anadolu Yakası'ndaki, Ataşehir, Tuzla ve Pendik ilçelerinin bazı mahallelerine yarın ve 21 Nisan'da elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den /(AYEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan Pazartesi günü Ataşehir'de 09.00-14.00 saatleri arasında, Ferhatpaşa Mahallesi, G38, G37, G39 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Tuzla'da 09.00-18.00 saatleri arasında, İstasyon Mahallesi, İbrahim Ağa, Fabrikalar çıkmazı, Sevcan, Nail bey, Araplar, Azra, Güllü Bahçe, Zeybek sokaklarında elektrik verilemeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pendik'te 09.00-17.00 saatleri arasında, Sanayi Mahallesi, Hızır Reis Sokak, 21 Nisan Salı günü 09.00-16.00 saatleri arasında, Çınardere Mahallesi, Birey, Bilgin sokakları, 13.00 -17.00 saatleri arasında Velibaba Mahallesi, Enfes, Alay ve Serçeli sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak."

ETİKETLER

elektrikkesintisihangiilçelerdeolacakistanbulpendikataşehirtuzla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24