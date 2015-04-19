İstanbul'da pazartesi ve salı elektrik kesintisi yaşanacak

Ataşehir, Pendik ve Tuzla ilçelerindeki bazı mahallelere Pazartesi ve salı günleri belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek.

Anadolu Yakası'ndaki, Ataşehir, Tuzla ve Pendik ilçelerinin bazı mahallelerine yarın ve 21 Nisan'da elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den /(AYEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan Pazartesi günü Ataşehir'de 09.00-14.00 saatleri arasında, Ferhatpaşa Mahallesi, G38, G37, G39 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Tuzla'da 09.00-18.00 saatleri arasında, İstasyon Mahallesi, İbrahim Ağa, Fabrikalar çıkmazı, Sevcan, Nail bey, Araplar, Azra, Güllü Bahçe, Zeybek sokaklarında elektrik verilemeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pendik'te 09.00-17.00 saatleri arasında, Sanayi Mahallesi, Hızır Reis Sokak, 21 Nisan Salı günü 09.00-16.00 saatleri arasında, Çınardere Mahallesi, Birey, Bilgin sokakları, 13.00 -17.00 saatleri arasında Velibaba Mahallesi, Enfes, Alay ve Serçeli sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak."