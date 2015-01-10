İstanbul'da elektrik kesintisi

Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Küçükçekmece'deki tesis yatırım ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle 13 Ocak'ta bazı semtlerde elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'taki Esenkent Mahallesi, Kemal Sunal Sokak, Migros ve civarına, Gaziosmanpaşa'da Merkez Mahallesi, Kehribarcı, Tuna, Necmettin Bayhatun, Can ve Yüksek sokakları, Yeşil Zümrüt Çıkmazı ile Salihpaşa Caddesi, Bayrampaşa'da Terazidere Mahallesi, Güneş Caddesi ve Nergis Sokak'a saat 08.00 ile 18.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Küçükçekmece'de saat 07.00 ile 19.00 arasında Gültepe Mahallesi, Tezyuvam Sitesi, Yıldırım, Ülkü, Ümit, Işık, Akıncı, Güven, Üzüm ve Pehlivan sokakları, Bağlar Caddesi, Şengel, Eren, Site ve Hakan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi, Şeker Sokak, Bayraktar İş Merkezi, Canlar Tekstil ile Reyon İş Merkezi de 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.