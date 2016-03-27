İstanbul'da elektirik kesintisi

29 Mart'ta İstanbul'un Anadolu Yakası ilçeleri Beykoz, Pendik ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerine elektirik verilemeyecek.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre üç ilçedeki elektirik kesintisi saatleri şöyle:
Beykoz 09.00 - 17.00
Elektirik kesintisinden etkilenecek mahalleler:
Paşabahçe Mahallesi, Sunazırı ve Gözlemeci sokağı
Sancaktepe 14:30 - 16:30
Elektirik kesintisinden etkilenecek mahalleler:
Yenidoğan Mahallesi, Çınar, Bahçelievler, Şevval ve Ender Sokak
Pendik 09:00 - 15:00
Elektirik kesintisinden etkilenecek mahalleler:
Kurna Mahallesi, Anadolu, Sera, Cuma, Formula sokakları, Çamlık Mahallesi, Akasya, Fesleğen, Leylak, Dural, Meşe, Piri Reis, Semerkant ve Yonca sokak.