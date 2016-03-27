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İstanbul'da elektirik kesintisi

29 Mart'ta Beykoz, Pendik ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerine elektirik verilemeyecek

27 Mart 2016 19:51

29 Mart'ta İstanbul'un Anadolu Yakası ilçeleri Beykoz, Pendik ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerine elektirik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre üç ilçedeki elektirik kesintisi saatleri şöyle:

Beykoz 09.00 - 17.00

Elektirik kesintisinden etkilenecek mahalleler:

Paşabahçe Mahallesi, Sunazırı ve Gözlemeci sokağı

Sancaktepe 14:30 - 16:30

Elektirik kesintisinden etkilenecek mahalleler:

 Yenidoğan Mahallesi, Çınar, Bahçelievler, Şevval ve Ender Sokak

Pendik 09:00 -  15:00

Elektirik kesintisinden etkilenecek mahalleler:

Kurna Mahallesi, Anadolu, Sera, Cuma, Formula sokakları,  Çamlık Mahallesi, Akasya, Fesleğen, Leylak, Dural, Meşe, Piri Reis, Semerkant ve Yonca sokak.

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