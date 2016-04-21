Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu geçişi istikametindeki Harp Akademileri Tüneli'ne bırakılan sahipsiz motosiklet dikkat çekti. Bölgeye gelen ekipler motosiklete yerleştirilmiş el yapımı bombayı tespit etti. Bomba, uzaktan kumanda ile kontrollü bir şekilde patlatılırken bölgede trafik felç oldu.

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul Levent'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışındaki Harp Akademileri Tüneli'ne bırakılan sahipsiz motosiklet polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin incelemesi sonucunda motosiklette el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Bomba, trafiğin akışının durdurulduğu saat 21.30 sularında kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Bu sırada, yolun Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapatılarak, sürücülere kontrollü geçiş verildi. Olay Yeri İnceleme ekibinin araştırmaları devam ediyor.