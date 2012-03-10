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Spor

İstanbul'da dünyayı şaşırtan skandal tabanca

Ataköy’deki yeni spor salonunda start tabancasının sesinin yankı yapması büyük karışıklığa neden oldu

10 Mart 2012 12:07

 

T24 - Dünya Salon Atletizm Şampiyonası aksaklıkla başladı. Bazı sporcular çıkış tabancasının yankısına aldanıp elendi.

Ataköy’deki yeni spor salonunda start tabancasının sesinin yankı yapması büyük karışıklığa neden oldu. Bazı sporcular sese aldanıp koşmadan elenirken, yarış kazananlar bile “Biz de tereddüt ettik ama iyi ki koşmuşuz” dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na ‘tabanca aksaklığı’ damgasını vurdu. Start tabancasının sesinin, Ataköy’deki yeni atletizm salonunda yankılanarak duyulması atletlerin kafasını karıştırdı. Bu nedenle hatalı çıkış yapan bazı sporcular koşmadan elenirken, yarış kazananlar bile start tabancasının sesinden şikayetçi oldu.


Sporcuların ikisi hareketsiz kaldı


Tabanca sesi ile ilgili ilk skandal, Kadınlar 60 metre engellinin ikinci serisinde yaşandı. Startın verildiğini duyuran tabancanın patlaması ile 7 atletten 5’i koşmaya başlarken 2’si hareketsiz kaldı. Amerikalı Kristi Castlin ile Jamaikalı Vonette Dixon duydukları sesle hatalı çıkış verildiğini zannedince yarışı bıraktı. Diğer atletlerin koşup yarışı tamamlaması ile iki sprinter de büyük şaşkınlık yaşadı. Seriyi kazanan Belaruslu Alina Talay bile “Silah sesi beni de şaşırttı. Yeterince gürültülü değildi. Sanki alkış sesi gibiydi” dedi. Özellikle startın çok önemli olduğu kısa mesafe koşularının ardından hemen hemen tüm atletler, sözbirliği etmişcesine start tabancasından şikayetçi oldu. İşte birbirinden ünlü atletlerin, tabancadan şikayet eden demeçleri:
 

İki kere mi ateşlendi, yankı mı?


Sally Pearson (Avustralya Kadınlar 60 engelli): Ben de hatalı çıkış mı var diye tereddüt ettim. Ama durmadım ve koştum. İki tabanca mı var yoksa yankı mı yapıyor anlamadım.

Eline Berings (Belçika Kadınlar 60 engelli): Tabanca sesi nereden geliyor anlamıyoruz. Ses silah patlamasına benzemiyor.

Nesta Carter (ABD Erkekler 60 metre): Tabanca problem. Bu sorun halledilmeli. Çünkü haksız rekabet yaratıyor. Bazı atletler kulvarlara göre silah sesini daha erken duyuyor.

Marzia Caravelli (İtalya Kadınlar 60 engelli): Tabanca sesini iki kere duydum. Ama koşmayı tercih ettim ve kazandım.

Peter Emelieze (Nijerya Erkekler 60 metre): Startta çifte tabanca sesi duydum ama hatalı çıkış riski almak istemedim.

 

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