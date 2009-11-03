İstanbul'da domuz gribi vaka sayısı 456

İstanbul Valisi Muammer Güler, bugün 8 erişkinde daha domuz gribine rastlandığını ve gribin ilk görüldüğü günden beri İstanbul'da 456 pozitif vaka belirlendiğini bildirdi.

Güler, Valilik'te düzenlediği toplantıda, kentteki domuz gribi vakalarına ilişkin bilgi verdi.

Sağlık personeline yapılan aşı uygulamasının bu hafta sonuna kadar süreceğini bildiren Güler, okullardaki devam durumunun bugün normale döndüğünü dile getirdi.

Okullardaki devamsızlık oranının çoğunlukla yüzde 5-6 aralığında olduğunu vurgulayan Güler, sadece bir okulda bu oranın yüzde 10 civarına ulaştığını kaydetti.

Vali Güler, domuz gribiyle ilgili çalışmaları günlük olarak takip ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

''Bugün 8 erişkinde daha domuz gribi virüsü tespit edildi. Gribin ilk görüldüğü günden beri İstanbul'da 456 pozitif vaka belirlendi. 70'i son haftada olmak üzere, toplam 116 öğrencide bu virüse rastlanıldı. Bunların büyük çoğunluğunun tedavileri bitmiş gözüküyor. Hastanelerde tedavi gören 9 kişiden 4'ünün durumu kritik. Yoğun bakım servisinde yatan hasta sayısı bugün 4'e yükseldi. Dün 2 kişiydi. Biri 18 aylık bebek, biri 9 yaşında çocuk, 2 bayan hasta var. Bayanlardan biri hamile, 38 yaşında. Diğer bayan hasta 40 yaşlarında. Onların durumları kritik olarak seyrediyor. Diğer 5 hastanın tedavilerine normal servislerde devam ediliyor.''

-''JEL TÜRÜ MALZEMELERDE MERDİVEN ALTI İMALATLAR ÇOK''-

Okullardaki temizlik tedbirlerinin sürekli kontrol edildiğini belirten Güler, ''Bize gelen bazı şikayetleri söylemek istiyorum. Jel türü maddelerin kullanımında artış var. Dezenfekte amacıyla kullanılan jel türü malzemelerde merdiven altı imalatlar çok. İçeriğinde etkili maddenin bulunmadığı birçok ürünün piyasada dolaştığını ve bunların maalesef değişik fiyatlarda alıcı bulduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın yasal bir şekilde üretilmiş malzemeleri almalarını rica ediyoruz. Bu konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz genel bir kontrol yapacaklar'' şeklinde konuştu.