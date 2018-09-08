İSTANBUL'DA DOLU VE YAĞMUR : İETT OTOBÜSÜNÜ SU BASTI

*Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü.

Alper KORKMAZ-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul\'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü. Bayrampaşa Alt geçidini su bastı. Alt geçit trafiğe kapatıldı. Davutpaşa-Otogar yolunda İETT otobüsünü su bastı. Yolcular kenarlıklara çıkarak sudan korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:

-Otobüsün içinden görüntü

-Sudan korunmaya çalşanlar

-Yağmurdan görüntü

-Dolu yağışı

-Köprü altında bekleyenler

-Battaniye örtenler

-Bayrampaşa alt geçidi

-Detaylar

08.09.2018 - 15.16 Haber Kodu : 180908092

08.09.2018 - 14.50 Haber Kodu : 180908087