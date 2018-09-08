T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA DOLU VE YAĞMUR 

  *Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü

08 Eylül 2018 17:19

 

*Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü. 

Alper KORKMAZ-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da bazı bölgelerde yağmurla birlikte dolu etkili oluyor. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul\'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu. Bazı sürücüler köprü altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine battaniye örttü. 

Görüntü Dökümü:
-Yağmurdan görüntü
-Dolu yağışı
-Köprü altında bekleyenler
-Battaniye örtenler
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KORKMAZHüseyin COŞKUNİSTANBUL DHA İstanbulMeteorolojininYağmuraYağmurlaBazıDökümü Yağmurdan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24