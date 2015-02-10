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İstanbul’da yolcu dolu halk otobüsü bahçeye uçtu

Ümraniye’de yolcu dolu özel halk otobüsü, bir işyerinin bahçesine uçtu

10 Şubat 2015 13:58

Kaza saat 08.30 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Zafer Gürlük’ün kullandığı özel halk otobüsü Kurtuluş Caddesi üzerinde ters yönde gidiyordu. Hızlı olduğu öne sürülen otobüsün sürücüsü karşı yönden gelen araca çarpmamak için aniden direksiyon kırdı. Gürlük’ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan otobüs demir çitleri aşıp ağaçları devirdikten sonra işyerinin bahçesine girdi.

 

Yolcular yara almadan kurtuldu

 

Yolcu dolu otobüs yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Korku dolu dakikalar yaşayan yolcular otobüsün durmasıyla kendilerini aşağı attı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular yollarına diğer ulaşım araçlarıyla devam etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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