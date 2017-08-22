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İstanbul'da dolu alarmı. Kapalı otoparklar tıka basa doldu

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ART  arda yayınlanan hava durumu uyarıları İstanbullar'ın çok farklı tedbir almasına neden oldu

22 Ağustos 2017 13:26

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ART  arda yayınlanan hava durumu uyarıları İstanbullar\'ın çok farklı tedbir almasına neden oldu.. Bunda geçtimiz günlerde yaşanan sıradışı dolu yağışı, bu yağışın özellikle otomobillerde yol açtığı hasarların etkisi var.  Otomobillerini bugün yaşanması beklenen dolu yağışından kaçırmak isteyen sürücüler Üsküdar\'da kapalı otoparklara akın etti.  Bu bölgede otoparklar ağzına kadar doldu hatta kapılarını da kapattı. Kapılarını kapatıp artık otomobil almayan parklardan biri de 4 katlı bu otopark. Kapıya kadar gelip \"dolu\" tabelasını gören İstanbullu sürücüler bir başka otopark arayışına giriyor. 
Otopark çalışanı    “Dolu yağacak dediler otopark tamamen dolu. Daha önce bu kadar yoğunluk hiç olmadı.Meteorolojinin uyarı nedeniyle otoparkımız doldu\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)
 

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