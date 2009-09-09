İstanbul'da doğalgaz ve elektrik kesintileri

İstanbul'da meydana gelen yoğun yağış nedeniyle oluşan hasar üzerine Selimpaşa'ya doğalgaz verilemiyor. Yağışın meydana geldiği birçok bölgede de elektrik kesintisi uygulanıyor.

İGDAŞ'tan edinilen bilgiye göre, dün Silivri'nin Selimpaya Mahallesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle suyun önünü açmak için kullanılan araçlar doğalgaz hatlarına hasar verdi.

Bu nedenle Selimpaşa'ya tedbir amaçlı doğalgaz verilemediği öğrenildi. Yoğun yağışın yaşandığı bölgelerde kısmı gaz kesintileri yapılırken, bu sabah saatlerinden itibaren İkitelli, Başakşehir ve Bağcılar civarında meydana gelen sel nedeniyle de doğalgaz hatlarında bir problem yaşanmadığı bildirildi.

İSKİ yetkilileri de 2 günde olması beklenen yağışın 1 saatte düştüğünü belirterek, durumun bir afet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler. Yetkililer, ıslah edilen derelerde bile su taşkınlıkları görüldüğünü, ancak ciddi bir sorun yaşanmadığını, Silivri'de dere ıslahı çalışmalarının ise 2 yıldır sürdüğünü kaydetti.

Dere yatağının 10 katı daha fazla su geldiğini, suyu taşımanın imkanı olmadığını dile getiren yetkililer, Ayamama Deresi'nde taşkınlık oluştuğunu ifade etti. Bağcılar Tavukçu Deresi'nde de ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, su taşkınlığının Papaz Köprüsü mevkisinde meydana geldiğini kaydetti.

Elektrik kesintileri

BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada da, Silivri Ortaçeşme mevkisinde 5 trafo merkezi, 3 köy ile Ortaköy Sanayi bölgesine elektrik verilemediği, Çatalca'da 15 köyde elektrik kesintisinin uygulandığı bildirildi.

Avcılar İşletme Müdürlüğüne bağlı 553 adet trafo merkezinin karanlık olduğu ifade edilen açıklamada, Bahçeşehir'in tamamı, Hadımköy merkez ve Sanayi bölgesi, Avcılar Yeşilkent mahallesi, Kıraç Hadımköy yolu sanayi, Hoşdere yolu ve civarı, Esenyurt'un büyük bir bölümü, Ambarlı tesisler yolu, sanayi tesislerinde elektrik kesintisinin uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada, Sefaköy İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 90 adet müşteri trafo ile 461 dağıtım trafo merkezine enerji verilemediği, İkitelli TEİAŞ'ın komple sular altında kaldığı, sular çekildiğinde enerji verileceği kaydedildi.

Yenibosna Merkez Mahallesi, Basın Ekspres yolu ve civarı, Altınşehir, Şahintepe, Tahtakale, Bayramtepe, Bağcılar Fetih ve Kemalpaşa mahalleleri, Küçükçekmece Yarımburgaz ve Halkalı İstasyon mahalleleri, Konut Birlik siteleri, Halkalı, Atakent ve Soyak siteleri, Başakşehir Onur Kent'in karanlık olduğu belirtilen açıklamada, Gaziosmanpaşa'da 70 trafo merkezinin karanlık olduğu, Sultangazi'de Habibler, Cebeci Taşocakları, Kayabaşı, Yassıören, Baklalı ve civarındaki köylerde elektrik kesintisi yapıldığı anlatıldı.

Çağlayan İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 34, Sarıyer'e bağlı 8 köyün karanlık olduğu, Bayrampaşa'da 6 adet trafo merkezinin karanlık, Bağcılar Kazımkarabekir Mahallesi ve civarına elektrik verilemediği ifade edilen açıklamada, Fatih'te de bir trafo merkezine su girdiği, Süleymaniye semtinin bir kısmının elektriksiz olduğu kaydedildi.