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İstanbul'da doğalgaz patlaması; 4 katlı bina ağır hasar gördü

Küçükçekmece'de doğalgaz borusunun delinmesi ardından meydana gelen patlamada bir bina ile bir otomobilde ağır hasar oluştu

01 Ocak 2018 17:57

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırım çalışması sırasında doğalğaz borusunun delinmesinin ardından patlama yaşandı.  Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken; 4 katlı bir bina ile bir otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dinar Sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırım çalışması yapıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, patlama yaşandı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Alevler 4 katlı bir bina ile araca da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından alevleri söndürürken; bina ile araçta büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İGDAŞ'tan açıklama

İGDAŞ da patlamayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dinar Sokak üzerinde bir altyapı kuruluşunun yaptığı çalışma esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır" denildi.(DHA)

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