İstanbul'da doğalgaz patlaması; 1'i ağır 7 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de, 3 katlı binanın girişindeki pastanede doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, olay Kanarya Mahallesi Yarasa Sokak'ta bir binanın girişindeki pastanede meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken patlamada binanın ön cephesi de hasar gördü.

Patlama anı:

Pastane sahibi olayı anlattı

Doğalgaz patlamasının meydana geldiği pastanenin sahibi Bayram Yıldırım, olay anını anlattı.

Yıldırım, "Müşteri çıkmıştı. İçeride oturuyorduk, bir anda patlama oldu" dedi. Bu arada itfaiye ve polisin büyük hasar oluşan pastanedeki incelemesi sürüyor.

Patlamanın ardından olay yeri:

İGDAŞ'tan açıklama

Patlamayla ilgili İGDAŞ da açıklama yaptı. İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada, patlamaya tesisata müdahalenin neden olduğu belirtilerek, "Patlamanın gerçekleştiği dairenin doğalgaz projesinde 1 doğalgaz sobası ve 1 ocak olmasına rağmen, yapılan incelemede tesisattaki doğalgaz sobasının İGDAŞ’ın bilgisi ve izni olmaksızın söküldüğü belirlenmiştir" denildi.

Açıklama şöyle:

"Bugün saat 14:50 sularında Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi, Yarasa Sokak No:21 adresinde bir patlama meydana gelmiş ve patlamada yaralananlar olmuştur.



Öncelikle söz konusu olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa ve Kanarya Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.



Patlamanın ardından 187 Doğalgaz Acil Hattı’na gelen ihbar üzerine derhal olay yerine giden İGDAŞ ekipleri, itfaiye ve emniyet ile birlikte, incelemelere başlamıştır. Yapılan ilk incelemede, patlamanın söz konusu adresteki binanın giriş katında bulunan dairede meydana geldiği tespit edilmiştir.

Patlamanın gerçekleştiği dairenin doğalgaz projesinde 1 doğalgaz sobası ve 1 ocak olmasına rağmen, yapılan incelemede tesisattaki doğalgaz sobasının İGDAŞ’ın bilgisi ve izni olmaksızın söküldüğü belirlenmiştir. Patlamaya, sökülen doğalgaz sobası hattından sızan gazın neden olduğu düşünülmektedir. Söz konusu adreste meydana gelen olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır. "