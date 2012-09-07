İstanbul'da Dini Liderler Zirvesi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile Etiler'deki Le Meridien Otel'de düzenlenen toplantıya, 19 ülkeden Müslüman ve Hristiyan toplulukların liderleri, akademisyenler ve uzmanlar katılıyor.

Konferansın ilk gününde ''Arap Uyanışı ve Yeni Orta Doğu'da Müslüman-Hristiyan ilişkileri'' konusu masaya yatırılacak. Öğleden sonraki bölümde de ''Orta Doğu'da Dini Çoğulculuk ve Bir Arada Yaşama Kültürü'' başlıklı çalıştay basına kapalı gerçekleştirilecek.

Konferansın ikinci gününde ise ''Dini ve Ulusal Kimlikler, Aidiyet ve Müslüman-Hristiyan İlişkileri'' ve ''Sosyal Değişim ve Dini Liderlik'' çalıştayı yapılacak. Konferansın sonunda da sonuç bildirgesi açıklanacak.

Konferans kapsamında, Müslüman katılımcılar Sultanahmet Camisi'nde bugün cuma namazı kılacak. Hristiyan katılımcılar ise aynı saatte Ayasofya Müzesi'ni ziyaret edecek.

Katılımcılara, bu akşam Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde, yarın akşam ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından akşam yemeği verilecek.

'Müslümanlar tuzağa düşmemeli'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez, uluslararası konferansın açılışında yaptığı konuşmasına, dini kitaplardan alıntılarla başladı.

Mehmet Görmez, şöyle devam etti:

''Müslüman coğrafyasında dine, mezhebe ve etnisiteye dayalı farklılıklar derinleştirilmekte ve çatışmalar körüklenmektedir. Bir taraftan kan ve gözyaşı akarken diğer taraftan barutun kokusu bu coğrafyada yaşayan bütün farklılıkları korkuya sevk etmektedir. Umuyor ve diliyorum ki, bu medeniyet havzasının tüm unsurları bir taraftan yitirdikleri hikmeti bulma çabasını gösterirken diğer taraftan basiretleriyle bu fitne ateşini söndüreceklerdir.''