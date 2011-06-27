İstanbul'da 'Dicle' protestosuna biber gazlı müdahale

T24- İstanbul Şişili'de Hatip Dicle kararını protesto için yapılan gösteriye polis yoğun gazla müdahale etti. Yoğun biber gazından etkilenenler arasında blok milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Sabahat Tuncel de vardı.

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İstanbul’da Hatip Dicle’ye destek amaçlı gösteriye katılanlar polisin müdahalesiyle karşılaştı. Göstericiler arasında yer alan bağımsız milletvekilleri de gaz bombalarından etkilenirken, 40 kişi gözaltına alındı.

Şişli Camii önünde toplanarak basın açıklaması ve yürüyüş yapmak isteyen yaklaşık 1500 kişilik gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine Sırrı Süreyya Önder, polis yetkilileriyle görüşerek basın açıklaması yapacaklarını belirtti. Ancak polis bu açıklamaya da izin vermedi. Biber gazı ve tazyikli suyun kullanıldığı müdahele sırasında göstericiler ara sokaklara dağıldı. Bu sırada trafikte seyreden sürücüler ve çevredeki vatandaşlar da biber gazından etkilendi. Daha sonra Elmadağ’da tekrar toplanarak Taksim’e yürüyüşe geçen grubu polis durdurdu. Burada tekrar çatışma başlarken polisin biber gazına gruptakiler taş ve su dolu pet şişelerle karşılık verdi. Tarlabaşı’ndaki BDP il binası önü ve çevresinde olaylar bir süre daha devam etti.

Vekiller de nasibini aldı

Radikal’e konuşan milletvekilleri polisin salıdırı için hazırlıklı olduğunu ve bir uyarı yapmadan gaz sıktığını savundu. Sırrı Süreyya Önder, açıklama yapmak isterlerken gaz bombası atıldığını belirterek, polisin müdahalesini eleştirdi. Levent Tüzel, polisin “Sizi yürütmeyeceğiz” diyerek ve uyarı yapmadan bulundukları otobüsün içine gaz sıktığını söyledi. Ertuğrul Kürkçü ise yaşananları şöyle özetledi: “Otobüste mahsur kaldık. İnsanları çok sert şekilde dövdüler.” Sabahat Tuncel de “Vekiller olmasa halka ne yapardı bunlar? Emniyet provokasyon peşindeydi” dedi.

Bağımsız milletvekilleri daha sonra lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel ve travesti gruplar tarafından Taksim’de eşcinsellere yönelik ayrımcılığa dikket çekmek için düzenlenen ‘Onur Yürüyüşü’ne katıldı.



Tutuklu vekiller ‘tulum’ çıkardı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK davasından tutuklu bağımsız milletvekilleri İbrahim Ayhan ile Gülseren Yıldırım’ın tahliyelerini de reddetti. Böylece tahliye talebi reddedilmeyen tutuklu vekil kalmadı.

Öcalan: Boykot kararı doğru

Abdullah Öcalan’ın, avukatlarıyla 24 Haziran’da yaptığı görüşmenin ayrıntıları Fırat Haber Ajansı’nda yer aldı. Bağımsız adayların Meclis’i boykot kararını destekleyen Öcalan, kendisi ile görüşmeler yapan heyetin 15 Temmuz’a kadar bir kez daha geleceğini, pratik bir takım adımların atılmasını beklediğini söyledi. “Meclis tatile girmemelidir. Tarihi süreçlerden geçiyoruz. 1920’de kurucu meclis ara tatil vermeden çalışmıştı. Şimdiki süreç o günlerden daha tarihi” diyen Öcalan, “15 Temmuz’a kadar benimle tekrar görüşmeye gelecekler. Bu görüşmede pratik adımları hayata geçiremeyeceklerini beyan ederlerse devrimci halk savaşı devreye girer” dedi. Öcalan, Meclis’i boykot kararı için ise, “Saygı duyuyorum. Pratik adımlar atılmazsa Blok da meclise gitmeyebilir” dedi.