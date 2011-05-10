-İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU: 36 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla 36 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden alınan izinle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mektep Sokak ile Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki 3 dernek ve kültür merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonun yapıldığı sırada içerde bulunanlar, polise direnerek çeşitli sloganlar attı. Bina kapılarının açılmaması üzerine önce camları kırarak içeriye göz yaşartıcı gaz atan polis, ardından da ''koçbaşı'' olarak bilinen aletle kapıları kırarak içeri girdi. Operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı. Ayrıca önceden belirlenen 2 evde de 2 kişi yakalandı. ''DHKP/C terör örgütü üyesi olmak''la suçlanan bu kişiler arasında müzik grubu ''Grup Yorum''un 3 üyesinin de bulunduğu öğrenildi. Polis, operasyon düzenlediği 4 adreste bulduğu bazı doküman ve belgelere el koydu. Ayrıca, bir derneğin bina girişinde asılı olan kırmızı bez parçası da polis tarafından indirildi. Operasyonun yapıldığı yere gelen avukat Taylan Tanay, operasyonun gece başlatılmasını eleştirerek, şöyle konuştu: ''3 ayrı yerde faaliyet gösteren kültür merkezi ile dernekler yasal kurumlardır. Kültür merkezinde Grup Yorum'un 3 üyesi de gözaltına alındı. Bunlar için arama kararı bulunmamaktadır. Grup Yorum, verdiği konserlerde onbinlerce kişiyi meydanlara toplamıştır. Gözaltına alınmalarını anlamak mümkün değildir. Bu yerlere polis gündüz vakti de gelip arama yapabilirdi ama 02.00 sıralarında geldi. Gözaltına alınanların yasa dışı DHKP/C örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçe gösteriliyor. Bununla ilgili gizlilik kararı olduğu söyleniyor. Bu baskının hiçbir hukuksal dayanağı yoktur. Bir mahkeme hakiminin verdiği kararla bu aramaların yapılması baskının haklılığını göstermez.'' Olay yeri inceleme ekiplerinin operasyon yapılan yerlerdeki çalışmaları sürerken, gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.