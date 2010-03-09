İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul'da DHKP/C terör örgütü adına eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 35 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucu, Gaziosmanpaşa'da 15 yıl önce meydana gelen olayların yıl dönümünde eylem hazırlığı içerisinde bulundukları tespit edilen DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Özel hareket ve çevik kuvvet polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı.



Bu kişilerin üzerlerinde ve yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

