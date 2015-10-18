DHKP-C operasyonunda vurulan Dilek Doğan'ın abisi: Polis kardeşimi hedef alarak ateş etti!

İstanbul'da DHKP-C ve IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. IŞİD operasyonunda Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gidecekleri belirtilen yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. DHKP-C operasyonu sırasında Küçük Armutlu'daki bir eve yapılan baskın sırasında Dilek Doğan, sırtından vurularak ağır yaralandı. Dilek Doğan'ın abisi Emrah Doğan, polisin kız kardeşini hedef alarak ateş ettiğini ileri sürdü ve şikayetçi olacaklarını söyledi. Emrah Doğan ayrıca yaralı kardeşi için gelen ambulansın olay yerine geç ulaştığını söyledi.

Anadolu Ajansı, Dilek Doğan'ın polisle çatışmaya girmediği, özel harekat ekipleri evde arama yaparken çıkan arbede sırasında, "ev sakinlerinden birinin polisin silahına sarılıp tetiğe basması sonucu" sırtına isabet eden mermiyle yaralandığını öne sürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saat 04.00 sıralarında Ataşehir ve Sarıyer'de önceden belirlenen bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 'akrep' olarak tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla Ataşehir, Mustafa Kemal (1 Mayıs) Mahallesi'ne giren ekipler, Özel Hareket polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese baskın düzenledi.

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde de (Küçük Armutlu) daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Polis, operasyon sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, TOMA ve Çevik Kuvvet polisleri de tedbir amaçlı bekletildi.

Bu arada Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gelincik Sokak'ta baskın yapılan bir adreste operasyon sırasında 24 yaşındaki Dilek Doğan sırtından vuruldu.

Genç kadının yaralandığı evde bulunan kişiler polise ve basına tepki gösterdi. Anadolu Ajansı, Dilek Doğan'ın polisle çatışmaya girmediği, özel harekat ekipleri evde arama yaparken çıkan arbede sırasında, "ev sakinlerinden birinin polisin silahına sarılıp tetiğe basması sonucu" sırtına isabet eden mermiyle yaralandığını öne sürdü.

Öte yandan sosyal medyada, Dilek Doğan'ın polis tarafından göğsünden vurulması sonucu hayatını kaybettiği iddiaları yer aldı.

Abisi: Polis hedef alarak vurdu

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Dilek Doğan'ın abisi Emrah Doğan, operasyon başladığı sırada kapı önünde oturduklarını belirterek, polisin önce tartakladığını ardından silah kullandığını, bu silahtan çıkan kurşunun kız kardeşine isabet ettiğini iddia etti. Doğan polisin kız kardeşini hedef alarak ateş ettiğini ileri sürdü ve şikayetçi olacaklarını söyledi. Emrah Doğan ayrıca yaralı kardeşi için gelen ambulansın olay yerine geç ulaştığını söyledi.

IŞİD operasyonunda 50 gözaltı

Öte yandan Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine giderek IŞİD’e katılacakları belirlenen çok sayıda yabancı uyruklu kişiye yönelik İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Pendik'te tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.