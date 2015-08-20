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İstanbul'da DHKP-C operasyonu; gözaltılar var

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile düzenlenen operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı

20 Ağustos 2015 10:15

İstanbul Sarıyer'de DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde DHKP-C'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Tespit edilen adreslere özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile düzenlenen operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

 

Sokaklar barikatlarla kapatıldı

 

Bu arada, operasyon yapılan adreslerin bulunduğu bazı sokakların girişlerinin barikatlarla kapatıldığı görüldü. Barikatlar zırhlı polis araçları ile açıldı. Söz konusu adreslerde aralamalar yapıldı.

Operasyonun sürdüğü bildirildi.

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