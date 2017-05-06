İstanbul'da DHKP-C operasyonu; bir kişi öldürüldü

İstanbul Küçükçekmece'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyon sırasında, 18 yaşındaki Sıla Abalay öldürüldü. Abalay'ın polisle çatışmaya girdiği iddia edildi. Operasyonda ayrıca 2 kişi de gözaltına alındı. Abalay'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Soner Hasırcıoğlu, Ramazan Eğri, Hakan Kaya ve Ali Kerem Bengi'nin haberine göre, polis ekipleri geçen yıl aralık ayında Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan ve iki koruma polisinin bulunduğu araca ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan DHKP/C üyesi olduğu ileri sürülen Sıla Abalay'ın yerini tespit etti.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Tansel Caddesi Terzi Sokak üzerindeki bir binaya İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. İddiaya göre, operasyonda polisle çatışmaya giren Sıla Abalay öldürüldü. Operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Çatışmanın olduğu bölgeye yaya ve araçlar alınmadı.Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının, ceset ve olay yerindeki inclemeleri saat 05.00 sıralarında tamamlandı.

Abalay'ın cesedi zırhlı araçlar eşliğinde otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan, ceset getirilmeden önce Adli Tıp Kurumu önünde güvenlik önlemi alınırken bir toplumsal müdahale aracı TOMA'nın da hazır bekletildiği görüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 2 şüpheli daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde, 7 Aralık 2016'da Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın makam aracına ateş açılmıştı. Çalışkan ile araçta bulunan iki koruma polisi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmış, olaya karıştığı belirlenen Sıla Abalay'ın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.