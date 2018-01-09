T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da DHKP-C Operasyonu: 7 gözaltı

 Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik dün öğle saatlerinde operasyon düzenledi

09 Ocak 2018 14:03

 Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik dün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. 8 adreste arama yapan polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 çalıntı  motosiklet ile çok sayıda dijital ve basılı örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek sorguya alındı.  

(FOTOĞRAFLAR)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBULDHATerörle MücadeleMüdürlüğüDHKPCYapılanGözaltınaVatan Caddesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24