İstanbul’da DHKP-C operasyonu; 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP-C’ye yönelik operasyon düzenledi. TEM ekipleri, yaptığı fiziki ve teknik takiple DHKP-C'li olduğu ileri sürülen H.K.’ın kullandığı adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

DHA’nın haberine göre, Gaziosmanpaşa'da bir eve yapılan baskında TEM Özel Tim ekipleri, örgüt üyesi 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve yaklaşık bin mermi ile çok sayıda şifreli örgütsel doküman ele geçirdi.H.K'yı evde bulamayan polis ekipleri şüphelilerin ifadesine başvurarak Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir kahvehane de saklandığını belirledi. Bunun üzerine ekipler kahvehaneye de operasyon yaptı. Kahvehanede yakalanan H.K'nın, 1 tabanca ve 50 mermi ile gözaltına alındı. H.K, Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. H.K. hakkında kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.K. tutuklanırken, evde gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.