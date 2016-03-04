T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul’da DHKP-C operasyonu; 4 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlardan biri tutuklanırken, üçünün emniyetteki işlemleri sürüyor

04 Mart 2016 11:14

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP-C’ye yönelik operasyon düzenledi. TEM ekipleri, yaptığı fiziki ve teknik takiple DHKP-C'li olduğu ileri sürülen H.K.’ın kullandığı adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 

DHA’nın haberine göre, Gaziosmanpaşa'da bir eve yapılan baskında TEM Özel Tim ekipleri, örgüt üyesi 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve yaklaşık bin mermi ile çok sayıda şifreli örgütsel doküman ele geçirdi.H.K'yı evde bulamayan polis ekipleri şüphelilerin ifadesine başvurarak Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir kahvehane de saklandığını belirledi. Bunun üzerine ekipler kahvehaneye de operasyon yaptı. Kahvehanede yakalanan H.K'nın, 1 tabanca ve 50 mermi ile gözaltına alındı. H.K, Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. H.K. hakkında kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.K. tutuklanırken, evde gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER

operasyongözaltıkahvedhkpctutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24