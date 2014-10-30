İstanbul'da DHKP-C operasyonu; 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığını, şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 7 silah ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamada, 31 Temmuz günü Sultangazi'de çıkan silahlı çatışma sırasında yoldan geçen İbrahim Öksüz'ün ölümüne neden olan silahın da ele geçirildiği ifade edildi.



Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26.10.2014 tarihinde DHKP/C terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde 4 şahıs yakalanmış ve yapılan aramada araç içerisinden 7 adet silah ele geçirilmiştir' denildi.

Ele geçirilen silahların kriminal incelemeye tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, '31.07.2014 tarihinde Sultangazi İlçesi Gazi Mahallesi'nde meydana gelen bölücü PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri mensupları arasında çıkan çatışmada yoldan geçmekte olan bir şahsın vurularak hayatını kaybetmesi olayı, 18 farklı olayda 14 şahsın ateşli silah ile yaralanması olayı, görevli emniyet mensuplarına ateşli silahla saldırı olayı, bir benzin istasyonuna ateşli silahla saldırı olayı, kamu binasına ateş etme ve güvenlik görevlisini yaralama eylemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir' denildi.

Açıklamada, durdurulan araç üzerindeki plakaların da başka bir araçtan çalıntı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Emniyet tarafından dağıtılan görüntülerde, Sultangazi 75. Yıl Mahalle Muhtarlığı'na saldırı olayı ile 23 Ekim'de yine Sultangazi'de polis ekibine yapılan silahlı saldırı anı yer alıyor. Görüntülerde ayrıca, örgüt üyelerinin olaylar sırasında ellerinde silahla çekilmiş fotoğrafları yer alıyor ve operasyonda ele geçirilen silahlar teşhir ediliyor.