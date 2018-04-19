İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL\'DA terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandıkları araçta 3 polis yeleği ile 3 polis rozeti ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Örğütün sözde devrim şehitleri haftası olması nedeniyle sansasyonel eylem hazırlığınıda olduğunu tespit eden polis 3 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin EyüpSultan ilçesinde olduğunu belirleyen polis operasyon düzenleyerek E.Ç., V.,Ç ile M.Y.\'yi bir otomobilin içinde gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 3 polis yeleği ile 3 polis rozeti ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

FOTOĞRAFLI