T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'DA terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 3 kişi gözaltına alındı

19 Nisan 2018 13:55

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL\'DA terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandıkları araçta 3 polis yeleği ile 3 polis rozeti ele geçirildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Örğütün sözde devrim şehitleri haftası olması nedeniyle sansasyonel eylem hazırlığınıda olduğunu tespit eden polis 3 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin EyüpSultan ilçesinde olduğunu belirleyen polis operasyon düzenleyerek E.Ç., V.,Ç ile M.Y.\'yi bir otomobilin içinde gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 3 polis yeleği ile 3 polis rozeti ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. 

 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBULDHA İSTANBULDHKPCEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüEyüpSultanOtomobilde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24