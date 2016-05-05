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İstanbul'da DHKP-C operasyonu

Sultangazi'deki operasyon sırasında yüzleri maskeli bazı kişiler, polise molotof kokteyli ve havai fişek attı

05 Mayıs 2016 06:43

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi’de DHKP-C'ye yönelik, çevik kuvvet, özel harekat ve polis helikopterinin desteği ile tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Çevik kuvvet ekiplerinin, TOMA'lar ve zırhlı araçlar ile aldığı geniş güvenlik önlemleri altında 75. Yıl Mahallesi'ne gelen polis ekipleri, tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin öncülüğünde girdi. Bu sırada bölgede uçan polis helikopteri havadan koordinasyonu sağladı. Operasyon düzenlenen adreslerde aramalar yapıldı. Operasyon hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Operasyon sırasında yüzleri maskeli bazı kişiler İsmet Paşa Caddesi üzerinde, çevreden buldukları malzemelerle barikat kurarak, ateşe verdi. Polise molotof kokteyli ve havai fişek atan maskeli kişiler, TOMA ve zırhlı polis araçları ile müdahale üzerine ara sokaklarda kaçtı.

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