İstanbul'da dev AVM iflas etti

2011 yılındaki açılışından bir yıl sonra mali sıkıntıya giren Bayrampaşa’daki ORA AVM için iflas kararı çıktı. İstanbul Ticaret Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası şirketin kurtarılamayacağına hükmederek iflasına karar verdi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Ekim 2011 yılında kapılarını açan İstanbul Bayrampaşa’daki Ora AVM için 400 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı. İçinde 235 mağaza ve otel bulunan Ora AVM, bir yıl açık kalmadan kapandı. Ziyaretçi sayısı istenen seviyede olmayınca AVM’de mağaza kiralayan firmalar birer ikişer mağazaları boşaltıp projenin yatırımcısını da zor duruma düşürdü.

Kapandı, erteleme istedi

Ora AVM projesinin sahibi konumundaki Ora İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme AŞ, 2012 sonunda iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Dosya İstanbul 50. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Dava süreci devam ederken, alacaklılar da şirketin iflası için başvuruda bulundu.

Karar cuma günü çıktı

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası 17 Eylül 2013’te şirketin iflasına karar verdi. Mahkemenin kararı Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği iflas kararını bozdu. Dosya yeniden ticaret mahkemesine döndü. Davaya bakan İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi 8 Şubat günü saat 16.58’de şirketin iflasına karar verdi. Anılan duruşmada şirket avukatı mahkeme heyetinin reddini istedi, ancak bu talep heyet tarafından reddedildi.