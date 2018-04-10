İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ-ek bilgi ve görüntülerle

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL-Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy ve Anadolukavağı-Sarıyer seferlerinin karşılıklı olarak iptal edidiğini duyurdu.

Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kayboldu. İstanbul Boğazı\'nda da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Galata köprüsünden görüntü

-Balık tutan vatandaşlardan görüntü

-Ortaköy Camii\'nden görüntü

-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü

-Yollarda sisten görüntü

-Genel ve Detaylar

