İstanbul'da DEAŞ operasyonu;Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 5 kişi yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi. Ekipler Başakşehir, Pendik ve Sultangazi\'de bulunan adreslere yaptığı baskınlarda, eylem hazırlığı içinde olduğunu öne sürülen 4\'ü yabancı uyruklu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.