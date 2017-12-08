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İstanbul'da DEAŞ operasyonu;Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 5 kişi yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi

08 Aralık 2017 18:06

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 3 ilçede operasyon düzenledi.  Ekipler Başakşehir, Pendik ve Sultangazi\'de bulunan adreslere yaptığı baskınlarda, eylem hazırlığı içinde olduğunu öne sürülen  4\'ü yabancı uyruklu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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