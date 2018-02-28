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İstanbul'da  DEAŞ operasyonu:  yabancı uyruklu 29 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede düzenlediği operasyonda  yabancı uyruklu 29 şüpheliyi gözaltına alındı

28 Şubat 2018 17:29

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 6 ilçede düzenlediği operasyonda  yabancı uyruklu 29 şüpheliyi gözaltına alındı. 
TTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle Başakşehir, Beyoğlu, Ataşehir, Esenyurt, Fatih ve Başakşehir\'de  15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri yabancı uyruklu 29 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyet kaynakları  şüphelilerin geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde yer aldığı ve İstanbul\'da eylem arayışında olduğu belirtti.
 

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