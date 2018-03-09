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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU:  YABANCI UYRUKLU  21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün gece 12 ilçede düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

09 Mart 2018 18:39

 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik dün gece 12 ilçede düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında TEM ekipleri 12 ilçede bulunan 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ekipleri yabancı uyruklu 21 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerine gitmiş ve yasadışı yollardan Türkiye\'ye giren kişiler olduğu öğrenildi.
 

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