T24 LogoT24 Logo
Gündem

 İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU : 7 GÖZALTI

  *Operasyon anı polis kamerasında Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

19 Nisan 2018 12:31

 

*Operasyon anı polis kamerasında

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgesindeki kişilere para gönderdikleri belirtildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. MASAK raporu ve banka hesap dökümlerini inceleyen polis çatışma bölgesindeki kişilere para gönderip alan kişileri belirledi. Şüphelileri takibe alan polis bu kişilerin sosyal medya platformlarından selefi/tekfirci çizgide terör örgütü propagandası yaptıklarını da tespit etti. Dün  gece 6 ilçede 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital metaryel, örgütsel döküman ve 300 mermi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:
-POLİS KAMERASI
-Özel harekat polisleri
-Evlere baskın yapmaları
-Evlerde yapılan arama
-Mermilerin bulunması
-Gözaltına alınanların görüntüsü
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHA İstanbulDEAŞOperasyonEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüMASAKDünOperasyonaGörüntü Dökümü POLİS KAMERASI Özel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24