İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik dün gece 6 adreste düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

DEAŞ\'ın üst düzey yöneticileriyle bağlantısı bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik dün gece Başakşehir, Ümraniye ve Güngören\'de bulunan 6 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 6\'sı yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.