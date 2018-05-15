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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 54 GÖZALTI

  Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı

15 Mayıs 2018 12:46

 

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. TEM ekipleri 13 ilçede 19 adrese bastın yaptı. Yapılan operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 54 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde devam ediyor. TEM ekipleri şüphelilerin Suriye\'de bulunan çatışma bölgelerine gitme hazırlığında olan kişiler olduğunu değerlendiriyor.


Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
-Operasyona giden polisler
-Baskın yapmaları
-Evlerde yapılan aramalar
-Gözaltına alınanlar
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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