İstanbul'da DEAŞ operasyonu : 51 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL\'DA terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde 15 adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı basın düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında yabancı uyruklu 51 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerine gitmiş ve yasadışı yollardan tekrar gitmek için çalışan kişiler olduğu belirtiliyor.



