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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 50 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

  Haber: İstanbul DHA İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 50 şüpheli gözaltına alındı

30 Eylül 2017 19:48

 

Haber: İstanbul DHA
İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 10 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 50 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Maltepe, Silivri, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Pendik, Güngören ve Beylikdüzü\'nde daha önceden belirlenen 14 adrese yönelik yapılan operasyonda tamamı yabancı uyruklu 50 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında bulunduğu belirtilen şüphelilerin halen İstanbul\'da örgüt lehine faaliyetlerde bulunduğu kaydedilirken, şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi\'nde işlemlerini devam ettiği öğrenildi. 

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