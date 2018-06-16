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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 30 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 30 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

16 Haziran 2018 17:47


 
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda, 30 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve Suriye\'de bulunan çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri 7 ilçede bulunan 12 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Görüntü Dökümü: (arşiv)
-Operasyona giden polisler
-Evlerde yapılan arama
-Gözaltına alınanlar
-Detaylar


 
 

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