İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL\'DA terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda, 30 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve Suriye\'de bulunan çatışma bölgelerine gideceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri 7 ilçede bulunan 12 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.







