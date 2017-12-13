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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 22 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

13 Aralık 2017 14:06

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul\'daki DEAŞ operasyonunda 22 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 4 ilçede 9 adrese operasyon düzenledi. TEM ekipleri Fatih, Bayrampaşa, Başakşehir ve Esenyurt\'ta bulunan adreslere yaptığı baskınlarda, daha önce çatışma bölgelerine gitmiş ve yakın zamanda gitmeyi bekleyen 22 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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