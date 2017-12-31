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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA   İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik dün İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi

31 Aralık 2017 10:25

Haber: Çağatay KENARLI-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'e yönelik dün İstanbul\'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 
15\'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Polis ekipleri 3 ayrı ilçede 4 farklı adrese örgüt adına faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve bu bölgedeki şahıslarla irtibatta bulunan, haklarında ülkemizde eylem yapma potansiyeli olduğu yönünde istihbari bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 15\'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. 

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