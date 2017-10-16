İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 39 gözaltı

Ali Kerem BENGİ - Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 8 ilçede düzenlediği operasyonda 32\'si yabancı uyruklu toplam 39 kişiyi gözaltına aldı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece 01.00 sıralarında 8 ilçede bulunan 15 adrese operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre; TEM ekipleri çatışma bölgelerinde bulunan örgüt elemanlarına maddi yardımda bulunan, örgüte adam kazandıran ve lojistik ihtiyaçlarını giderdiği öne sürülen 7 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.





YABANCI UYRUKLU 32 KİŞİNİN SINIRDIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI



Polis ayrıca operasyon yaptığı 15 adreste bulunan ve çatışma bölgelerine gideceğini değerlendirdiği yabancı uyruklu 32 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 32 kişi hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.





FATİH\'TEKİ OPERASYON KAMERADA



Operasyon kapsamında, Fatih\'te İskenderpaşa Mahallesi Molla Hüsrev Sokak\'ta saat 00.15 sıralarında dört katlı bir binanın giriş katındaki daireye giren özel harekat timleri, içeride yaklaşık 1 saat boyunca arama yaptı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 8\'i kadın 2\'si çocuk 2\'si erkek toplam 12 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Gözaltına alınanan kişiler, hastanedeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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