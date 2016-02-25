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İstanbul'da çok sayıda ilçeye 'terör' operasyonu

Polis girdiği evlerde arama yaptı

25 Şubat 2016 09:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Özel Harekât polislerinin de desteğiyle İstanbul'un bazı ilçelerinde terör operasyonu yaptı.

Bahçelievler ilçesi, Yenibosna mahallesinde önceden belirlenen bir eve gelen polisekipleri operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden çıkan ekipler konvoy halinde, saat 05.30 sıralarında Baahcelievler İlçesine geldi. 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı araçlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis girdiği evde arama yaptı.

Sancaktepe, Emek mahallesinde bulunan lüks siteye gelen ekipler bir daireye terör operasyonu düzenledi. Polis dairede arama yaparken, sitede de geniş güvenlik önlemi aldı. Polis aramaların ardından adresten ayrıldı.

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