İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özel harekat polislerinin de desteği ile başta Bağcılar olmak üzere tespit edilen 10'dan fazla adrese eş zamanlı operasyongerçekleştirdi.

Bağcılar'da 4 katlı bir apartmana gelen polis ekipleri ve özel harekatçılar, kapının açılmaması üzerine koç başı kullanarak kapıyı kırdı. Polis ekipleri operasyon düzenlenen adresteki şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, bu kişilerin evlerinin ve gösterdikleri yerlerin arandığı bildirildi.