İstanbul’da cihat zirvesi

Hamas liderleriyle, Müslüman ülkelerden 200 muhafazakâr ulema ve Sünni din adamı geçen hafta sonu İstanbul’da buluşarak, İsrail’e karşı ‘Üçüncü Cihat Cephesi’ açılmasını istedi. Konferansta, Erdoğan’a övgü yağdı



İstanbul Atatürk Havalimanı yakınlarındaki “Holiday Inn Airport” Oteli’nde geçen hafta sonunda, Hamas liderleriyle Ortadoğu ülkeleri, Somali, Sudan, Pakistan ve Endonezya’dan gelen 200 kadar muhafazakâr ulema ve Sünni din adamını bir araya getiren “Gazze’de Zafer” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Konferansa Batı medyasından yalnızca kendisinin katıldığını belirten İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin muhabiri Bill Law’ın BBC’nin internet sitesindeki haberine göre, konuşmacılar, Afganistan ve Irak’ın ardından Gazze’de de İsrail’e karşı Hamas’ın yanında “3. Cihat Cephesi” açılmasını istedi.



Bill Law, konferans için Türkiye’nin seçilmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, organizasyonda yer alan bir delegenin, “Geçen 100 yıl içinde (Türkiye ile) ilişkiler gerilimliydi, ama Filistin bizleri yakınlaştırdı” dediğini aktardı. Birçok delege Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2 hafta önce Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e sert çıkmasından övgüyle söz etti.

BBC muhabiri, “Saldırganlık Karşıtı Küresel Kampanya” isimli “ülkeler üstü” Müslüman sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla düzenlenen konferansın bir yönüyle de, 2006’da Lübnan’da İsrail’e karşı gösterdiği direnişle uluslararası prestiji artan İran destekli Şii Hizbullah Örgütü’nün yükselişinden rahatsız olan Sünni ulemaya şevk vermek amacını taşıdığını ileri sürdü.



Gazze’de zafer kazanıldı



Bill Law, Suudi din adamı Muhsin El Avaci’nin, bir diyalog sırasında kendisine, “Gazze bize bir armağan. Bize güç verdi, aramızdaki (görüş) farklılıklarını çözdü. Şimdi Siyonizm’e karşı birleşik cepheyiz” dediğini belirterek, öteki delegelerin de, Gazze’de zafer kazanıldığını savunduklarını bildirdi.

Toplantılarda “3. Cihat Cephesi” açılması üzerinde duruldu. İsrail’in orantısız güç kullanarak yoğun saldırılar düzenlemesinin Müslümanları uykudan uyandırdığını kaydeden Avaci, “Filistin, cihat operasyonları için meşru bir alan oldu” dedi.



Silah, para ve savaşçı



Suriye’nin başkenti Şam’da yaşayan Hamas’ın üst düzey liderlerinden Muhammed Nazzal da, Arap ülkelerine meydan okuyarak, “Cihat savaşçılarının Gazze’ye gidebilmesi için sınırların açılması” çağrısını yaptı. Nazzal, konuşması sırasında elini bıçak gibi havada sallayıp, “İsrail ile anlaşma olmayacak...Yalnız silahlar saygı uyandırır” deyince bütün delegeler şiddetle alkışladı.

Nazzal, sözlerinin devamında İsrail saldırılarındaki kayıpların üzüntü kaynağı olmamasını, mücadelenin başında bulunulduğunu söyledi. Bir başka konuşmacı, Gazze’de İsrail operasyonlarında ölen çocukların iki katı kadar yeni doğumlar olduğu bilgisini verdi. Law, konferansın Hamas lehine darbe niteliğinde olduğunu vurguladı ve Hamas liderlerine silah, para ve savaşçı sözü verildiğini bildirdi.



‘Burası İstanbul, halifelik başkenti’



Toplantıya Türkiye’deki kitlesel basın-yayın organlarının birçoğu çağrılmazken, konferansı “Time Türk” ve “Haksöz Haber” gibi bazı internet sitelerinin izlediği anlaşılıyor. Konferansta konuşmaların çoğunluğu Arapça yapıldı.



Time Türk sitesinin haberine göre, konuşmacılar arasında yer alan İstanbul Üniversitesi’nin eski öğretim görevlilerinden Prof. Ahmet Ağırakça, katılımcılara Arapça seslendiği konuşmasında, “Burası İstanbul, halifeliğin başkenti. Sizleri ağırlamaktan dolayı mutluyuz” dedi. Ağırakça, “Bizler cihat ekolünü Batı Şeria’dan, Gazze’den, Kudüs’ten öğrendik” diye seslendiği katılımcılara, “Kudüs de İstanbul da herkesindir” diye konuştu.



Time Türk’ün haberine göre, katılımcıları arasında merkezi Irak hükümetinin “halkı kışkırtmak” iddiasıyla hakkında soruşturma açtığı Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Haris El Dari de vardı. Konferansın kendi internet sitesinde yer alan sonuç bildirgesinde ise, “cihat” ve Amerikan- İsrail mallarını “boykot” çağrıları yapılarak, “Kudüs’ün ancak cihadla kurtarılabileceği” belirtildi.

