İstanbul’da CHP rüzgarı artıyor mu?





HİLMİ HACALOĞLU/ T24



“Mücadeleye devam edeceğiz”. “Referandumda evet çıkarsa ne yapacaksınız?” sorusuna böyle yanıt veriyor 58 yaşındaki Şadiye Özcan. Çağlayan Meydanı’na ikinci kez geliyor. İlki 2007’deki Cumhuriyet mitingiymiş. Sivaslı olduğunu söylüyor. “ Elbette moralimiz bozulur ama biz ne badireler atlattık bu da gelir geçer”.



“Askeri cuntaya da sivil diktaya da hayır” pankartlarıyla çevrelenmiş Çağlayan meydanı, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bugüne kadar hiçbir sol parti bu meydanda bu büyüklükte bir kalabalık toplamadı desek yeri. Üstelik kitle coşkulu. Kimi halay çekiyor, kimi horon tepiyor. Kahverengi hiçbir sol parti etkinliğinde bu kadar hakim olmamıştır. Çoğunluk “önünde hayır arkasında bu işte bir tuzak var” yazılı t-shirt giymiş onu bulamayanlar “hayır” yazılı bayrak sallıyor. Gençler, azımsanamayacak kadar fazla. Bir tanesi “Baykal, olsaydı görmezdim” diyor, öteki “eski genel başkanımıza haksızlık etme” diye yanıt veriyor.





Gençler tedirgin



Kılık kıyafeti diğerlerinden farklı bir grubun yanına gidiyorum. İlk kez bir mitinge geliyorlarmış. “Solcu değiliz hip-hopçı’yız” diyorlar, “ ama korkuyoruz. Tarzımızı sürdüremeyeceğimizden. İstediğimiz gibi giyinemeyeceğimizden, istediğimiz gibi yaşayamayacağımızdan korkuyoruz”.



İsmail Yıldız, üniversite öğrencisi. Kılıçdaroğlu’nun büyük hayranı, “hepimize güven verdi, artık kendimize daha çok inanıyoruz diyor. Hemen yanında yaşlı bir adam, Hasan Karakaya“ Önceden YÖK’ü kaldıracağız diyorlardı şimdi anayasa paketine koymadılar bile” diyor ve soruyor, “ HSYK’da bakan ve müsteşar olması demokrasinin kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı değil mi?”. Karakaya’yla konuşurken lafa giren genç bir kadın Ertuğrul Günay’ı eleştiriyor. İsmi Duygu Irmak, CHP üyesi olduğunu ama çalıştığı için parti faaliyetlerini katılamadığını söylüyor. “ Eski genel sekreterimizin ‘CHP vakıf olsun’ sözleri yenir yutulur değil”.





CHP’yi eleştiren de var



Bu sırada yanıma yaklaşan iki çocuğu özürlü bir vatandaş, CHP’den şikayetçi. Özel sektörde çalıştığını belirtiyor ama ismini vermiyor. “CHP’ye gittiğmizde bir bardak su bile vermiyorlar ama AKP’ye gittiğimizde her derdimizi çare bulmaya çalışıyorlar”.



Kılıçdaroğlu anons edilince basına ayrılan yere hareket ediyoruz. Alana takdim edilen parti yöneticileri arasında en fazla alkışı sırasıyla Muharrem İnce, Gürsel Tekin alıyor.





Oran: Hayır %52,8



Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını halkın arasında dinleyen genel başkan yardımcısı Umut Oran da epey iltifat görüyor. Platformun solundaki vatandaşların elini sıkan dertlerini dinleyen Oran, fındık sorunuyla ilgili partinin fikrini söylüyor. Bir diğer vatandaş “ Neden güneydoğu’da yokuz” diye soruyor. Oraları geziyorum o bölgeden en az “%30 evet çıkacak” diyor. Oran’a ellerindeki son anket sonucunu soruyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı, “ Hayır oranı%52,8 bize yönelik ilgi gün geçtikçe artıyor” diyor.



Kılıçdaroğlu, konuşmasını bitirirken “size güveniyorum” diyor. Arkadan bir kadın cevap veriyor. “Biz de sana güveniyoruz nur yüzlü adam”.

















