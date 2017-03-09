İstanbul’da çevik kuvvet otobüsü devrildi

İstanbul Ümraniye’de seyir halindeki çevik kuvvet otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 5 polis hafif yarlandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kaza, Tem Yanyol Ümraniye istikameti Şerif Ali Mevkii'nde saat 18.00'da meydana geldi. İddiaya göre, çevik kuvvet personelini taşıyan 34 UY 5474 plakalı otobüsün frenleri boşaldı. Bunun üzerine sürücü aracı durdurmak için kaldırıma sürttü. O sırada kontrolden çıkarak elektrik direğini deviren otobüs ters dönerek devrildi. Kazada, otobüste bulunan çevik kuvvet polislerinden 5'i hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı 5 polis ambulanslar ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisler olay yerinde çevre güvenliği aldı.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen otobüs itfaiye vinci tarafından kaldırıldı. Otobüsün çekilmesiyle trafik normale döndü.

Görgü tanığı ise otobüsün frenlerinin patladığını ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiğini söyledi.