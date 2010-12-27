-İSTANBUL'DA CEMEVİNE SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Başakşehir'de izinsiz gösteri yapan yüzleri maskeli bir grup, civardaki ev ve araçlar ile bir cemevine saldırdı. Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, yasadışı örgüt lehine slogan atarak 2 araca molotofkokteyli attı. Sokaktaki çöp konteynerlerini de devirerek polis ekiplerine karşı barikat kuran grup, daha sonra yollarına devam ederek Kılıç Sokak üzerinde bulunan Karacaören Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Velibaba Cemevi önüne geldi. Grup, cemevinin dış kısmında Türk bayrağı asılı olduğu gerekçesiyle, cemevine taş ve sopalarla saldırarak, içeride bulunan vatandaşlardan bayrağın indirilmesi talebinde bulundu. Cemevindeki vatandaşların bu talebi reddederek, gruba attıkları taşları dışarı fırlatarak karşılık vermesi üzerine, grup saldırılarına devam etti. Cemevindeki vatandaşların telefonla polis ekiplerinden ve yakınlarından yardım istediklerini görünce ara sokaklara kaçan grup üyeleri, bu sırada da çevredeki araba ve evlere saldırmaya devam etti. Cemevine saldırı olayını duyan mahalleli ve içerideki vatandaşların yakınları cemevi önünde toplanırken, olay yerine gelen çevik kuvvete bağlı ekiplere de geç kaldıkları gerekçesiyle tepki gösterdiler Polis ekipleri ara sokaklarda yasadışı örgüt sempatizanı göstericileri arama çalışmaları başlatırken, cemevi önünde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup da bekleyişini sürdürüyor. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı, bazı evlerde ve araçlarda maddi hasar oluştuğu öğrenildi.