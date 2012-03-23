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İstanbul'da canlı bomba alarmı

Kağıthane'de ankesörlü bir telefon kulübesinden 155 hattını arayan bir kişinin üzerindeki bombayı yakın bir yerde patlatacağı yönündeki ihbarı polisi alarma geçirdi.

23 Mart 2012 17:09

 

T24 - Kağıthane'de ankesörlü bir telefon kulübesinden 155 hattını arayan bir kişinin üzerindeki bombayı yakın bir yerde patlatacağı yönündeki ihbarı polisi alarma geçirdi. Emniyet mensupları başta metrobüs giriş-çıkış noktaları olmak üzere yoğun güvenlik önlemleri aldı.
 
İhbar yapılan yerin Başbakan'ın geçiş güzergahlarından biri olan E-5 karayoluna çok yakın bir mesafede olması üzerine polis telefon kulübesi ve civarında geniş çaplı araştırma başlattı.
 
İstanbul polisini alarma geçiren olay Okmeydanı Gürsel Mahallesi Kuzulu Sokak'taki bir öğrenci yurdu önündeki telefon kulübesinde meydana geldi. 155 polis imdat hattını arayan bir erkek şahıs, üzerinde bomba olduğunu ve yakınlarda bir yerde patlatacağını söyleyerek telefonu kapattı. İhbar yapılan yerin E-5 karayoluna çok yakın mesafede olması ve Başbakan'ın İstanbul programları nedeniyle polis alarma geçti. Telefon kulübesinin yerini belirleyen emniyet haber merkezi, olay yerine yakın tüm ekipleri sevk etti. İhbarın yapıldığı telefon kulübesine ulaşan polis ekipleri çevrede araştırma başlattı. Yapılan incelemede ihbarı yapan kişinin uzaklaştığı belirlendi. 
 
Kulübenin bulunduğu sokağı emniyet şeridi ile kapatan polis, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Bu arada kulübe yakınındaki çöp poşetleri de didik didik arandı. Polis sokakta bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. 
 
Olay yeri inceleme ekipleri de telefon kulübesi ve ahizeler üzerinde parmak izi araştırması yaptı. Polis, ihbarı yapan kişiyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. 

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