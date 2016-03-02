İstanbul’da ‘call center’ operasyonu; 25 gözaltı

İstanbul'da, kurdukları "çağrı merkezi" şirketiyle binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen bir şebekeye yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet’in haberine göre, şüphelilerin, telefonla aradıkları vatandaşlara, "SSK primlerinizi çok düzgün ödediğiniz için bedava cep telefonu kazandınız" diyerek kargo parası olarak 100 lira istedikleri öğrenildi. Şüphelilerin daha sonra içine mandal, kırık vazo gibi şeyler koydukları kutuları vatandaşlara gönderdiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne yapılan çok sayıda dolandırıcılık şikayeti üzerine yaklaşık 3 ay önce soruşturma açıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, kimlikleri tespit edilen şebeke üyelerine karşı bu sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda, şebekenin yönetici kadrosunun da aralarında bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Baskın yapılan adreslerdeki bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne getirilen şüpheliler sorguya alındı. Şüphelilerin, rastgele aradıkları vatandaşları, "Sosyal Sigortalar primlerinizi çok düzgün ödediğiniz için piyasa değeri 3 bin lira olan bir cep telefonunu bedava kazandınız" diyerek kandırdıkları öğrenildi. Daha sonra mağdurlardan telefonlarını almak için 100 liralık kargo parası ödemelerini isteyen şüphelilerin, karşılık olarak ise içine kağıt, mandal ya da kırık vazo gibi şeyler koydukları kutuları gönderdiği ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltındaki şüphelilerle ilgili ek gözetim süresi alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, gözaltı sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi.